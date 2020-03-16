國泰港龍月蝕逾20億料續惡化

兩航空公司在二月份合共載客100.86萬人次，較去年同期下跌64.4%，乘客運載率下跌28.6個百分點至53.1%，以可用座位千米數計算的運力則下跌29.3%。

公司透露，通常二月在農曆新年高峰後，其以往每日載運約9萬名乘客，惟今年二月底，公司載客人次大幅降至2萬名以下，收益率受顯著影響。而二月首兩周的客運表現已不理想，至下半月情況更進一步惡化，其中又以區域航線，尤其往返內地、台灣、南韓及菲律賓客運量跌幅最為嚴重。

至於貨運方面，兩航空公司上月運載的貨物及郵件合共11.87萬公噸，按年減少9.6%，以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力下跌15.1%。

國泰顧客及商務總裁林紹波表示，公司正面對前所未有的挑戰，新冠肺炎疫情持續廣泛地影響公司運作及業務。除了二月單月國泰航空及國泰港龍錄得的未經審核龐大虧損逾20億港元外，他估計，二月之後的情況更會進一步惡化。

他指，公司已於三月已宣布削減65%客運運力。其後，各國政府陸續實施更多旅遊限制，影響公司的長途市場，包括歐洲、美國及西南太平洋等。預期旅遊需求將進一步下滑，公司計劃在四月份只會營運極少數的基本客運航班，運力減幅會多達九成。

林稱，若旅遊限制短期內未見放寬，公司預期同樣的安排將持續至五月。雖然貨機航班的運力保持不變，但客機航班減少對整體貨運運力構成重大影響，及削弱只靠客機服務航點的載貨能力。

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