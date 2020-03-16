【財經評論】零息時代雙刃劍　資金難覓安身所

美國半個月內兩次突發減息，前後合共一厘半，使聯邦基金利率降至0到0.25厘，並重啟俗稱「印銀紙」的量化寬鬆(QE)，行動異常與規模之大，實令市場吃不消，在經濟大蕭條恐慌下，環球市場持續大幅震盪。查實，零息與量寬只是短期穩住銀行體系的權宜之計，對刺激經濟效用充滿變數，當大量資金苦無出路，更會激化資產泡沫，甚至動搖市場對美元的信心，後患無窮。

面對疫情在全球肆虐，經濟活動大受影響，各主要央行都減息放水，務求保持市場流動性充裕，以免引發金融系統性風險，令負面影響擴大至不可收拾的地步。事實上，如今疫情尚未受控，經濟所受的打擊暫難估量，而在全球化產業鏈下，各主要經濟體難以獨善其身。美國聯儲局今次在正規會議前兩次重拳減息兼放水，一則是高度重視疫情打擊引發市場流動性短缺的危機，先行出手保銀行穩定；二則是為即將來臨的經濟衰退補底，但效用有多大，未知數甚多。

另一方面，美國進入零息時代會帶來新的問題。銀行可放貸資金增加，甚至去到氾濫的地步，問題是，當經濟壞到一個程度，即大量企業倒閉，投資與消費信心疲弱，市場上未有足夠的貸款需求，那減息放水又如何能產生刺激經濟作用？反之，對於資產一族，手持的現金利息回報「歸零」，被迫四出苦尋出路，若各地政府未有在疫後採取行動引導資金及時流入實體經濟，則資金氾濫的其中一個惡果，就是大量游資流入風險資產興風作浪，在股樓製造更大泡沫，激化社會貧富懸殊，令這些結構性核心問題更難解決。這些年，多地房產價格急升，嚴重扭轉資產價格，若未來有更多資金鎖在嚴重離地的樓市，風險高度集中在單一市場，爆泡後果同樣是災難性。

理論上，黃金具有一定避險功能，但近期價格亦要急跌，主要是短期資金亂竄，瘋狂沽售資產套現，部分暫泊美元和日圓所致，惟這並未動搖黃金的長遠投資價值。要知道，美國乃至全球經濟蕭條而息率歸零，甚至步歐日後塵進入負利率時代，將促使更多資金尋求分散投資風險，買金是重要選擇，因銀紙倘變「廢紙」時，持有實體黃金將成為信心之源。再者，有美媒透露，美國民眾開始不願存款，將大大影響銀行體系透過存貸而產生的乘數效應，倘若連美元地位也被動搖，這次由新冠肺炎疫情所衍生出的蝴蝶效應，終點可能是一場世紀級金融災難！

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