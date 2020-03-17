聯儲局再向銀行體系「泵水」最多5000億美元

美國聯儲局宣布，周一(16日)將進行額外隔夜回購操作，最多5,000億美元，最低競標利率為0.1%，即變相向銀行體系「泵水」5,000億美元。

紐約聯儲銀行表示，有關操作是為了「確保仍然具備充足的儲備金供應，並支持短期美元融資市場穩定運作。」至於其他回購操作將按原計劃進行。

此前，聯儲局周日緊急起減息1厘，基準利率降至0至0.25厘，並推出7,000億美元的大規模量化寬鬆計劃，主要因為新冠肺炎疫情危及經濟。

聯儲局聲明稱，新冠肺炎疫情已損害包括美國在內多個國家的社會和經濟，全球金融環境受到顯著影響，今次減息將有助於支持美國經濟、穩定就業市場、維持通脹目標。

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