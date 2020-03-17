陳沐文：全民抗疫　公屋建築惹關注

新冠肺炎疫情衝擊之下，市民都減少外出活動，甚至會在家工作。然而，日前在青衣一幢公共屋樓宇，出現上下層住戶先後確診個案。這次事件，再次引起社會大眾對香港居住建築設計，甚至整個社區生活環境規劃的關注。

2003年沙士後，房屋署為防止樓宇內廁所排污渠成為病毒交叉感染的傳播途徑，聯同城市大學共同研發改良排污系統；在坐廁排污水管安裝新式W形聚水隔器，取代傳統U形隔器。

除了坐廁之外，W形聚水隔器同時亦會連接地渠及洗面盆的排水管，令聚水隔器長期有其他水源補充，避免乾涸，保證單位室內環境和公共排污立管的有效隔離。

此外，所有公共房屋公用水缸皆採用孖缸設計，以方便日常清洗水缸時不用停水，又能保證水質。其實除了供水及排污系統外，一個健康及生的家居環境還應有良好的通風、自然日光、低噪音及無污染。

香港公共房屋即使建造成本有限，其規劃及設計仍引用綠色建築設計原則。除了單位內設有對流窗，引入天然光及自然通風外，甚至走廊及入口大堂都設有窗戶，方便通風及採光。為減低住戶受周圍交通噪音滋擾，有需要的單位還設有減音推拉門窗及隔音露台。

目前新發展屋綠化皆不少於百分之二十，而規模較大社區的綠化率甚至可達百分之三十。高綠化率有助淨化空氣，以保持社區良好空氣質素，並且減少熱島效應。

現在公共屋於規劃設計階段，已對現場環境進行微氣候研究，並應用可持續發展建築被動式設計(Passive Design)策略，確定樓宇的布局、朝向、間距、設置門窗位置及尺寸、隔熱及遮陽措施等。

所謂被動式設計，是指通過建築設計，因地制宜；盡量利用現場環境及天然條件，為社區及室內環境提供良好的採光及自然通風。這種設計方法可減少日常樓宇機電及機械通風設備的使用，從而減少用於建築照明及空調的能耗。

目前香港許多發展項目都以低碳及可持續發展為目標，打造健康、生及人性化的生活環境。香港樓宇於「生命周期」(Life Cycle)中的日常營運及定期保養成本，遠超於用在項目開發建造的資本成本。

因此，被動式建築設計不僅有助履行對社會環保責任，而且從成本效益方面考慮，亦有實際的好處。

不過，無論建築規劃設計如何考慮周全，日後樓宇的維修及物業管理必須配合到位，才能保證原設計效果。

就以本文所述青衣公共屋確診事件為例，經過有關部門調查，發現其中一位確診病人所居住單位，其生間內坐廁排污水管的排氣管曾遭改動，故不能排除新冠肺炎有可能因此透過共用的排污立管，由上層單位傳播到相距十層的下層單位。所以要保持免疫健康生活環境，最重要的還是要每位市民有良好個人生習慣及公共生意識。

陳沐文

香港建築師學會前會長

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