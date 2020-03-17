曾涉僭建醜聞 鄭若驊屯門獨立屋租值跌近3%

去年樓市受反修例風波影響，超級豪宅的應課差餉租值都下挫。當中料為本港租值最大的南區淺水灣道89號獨立屋，新財政年度租值為1,301.4萬元，按年跌約3.56%。物業由絲寶集團梁亮勝持有，以新租值計，平均每月租值逾108萬元。

上月成為本港首富的「四叔」李兆基，旗下中半山麥當勞道惠苑複式單位新租值為603.66萬元，按年跌2.95%。由長和系資深顧問李嘉誠持有的深水灣道79號大宅，新租值為927.6萬元，按年跌1.28%。

至於曾經捲入僭建醜聞，由律政司司長鄭若驊持有的屯門海詩別墅4號獨立屋，應課差餉租值由本年度的42.12萬元，下跌約2.8%至40.92萬元。

其丈夫潘樂陶持有的3號獨立屋，亦由本年度45.12萬元，按年減約2.7%至下年度約43.92萬元。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626