東方日報B2：美劈息1厘兼重啟QE

新冠肺炎肆虐，全球央行不足廿四小時內紛紛出招。本月3日突然劈息0.5厘的美國聯儲局，於香港時間周一凌晨再突然狠劈1厘息，聯邦基金利率降至介乎0到0.25厘，重返○八年金融危機時的紀錄低位，並將買入最少7,000億美元美債和按揭抵押證券。同日新西蘭、南韓、斯里蘭卡，以及沙特央行亦緊急減息，日本、澳洲、菲律賓和印度央行則先後宣布或預告「放水」。

除減息和加碼買債外，聯儲局其他放水措施包括容許銀行透過「貼現窗」拆借最長90日期的貸款，以及將銀行儲備比率要求降至零。

不僅如此，聯儲局與另外五家央行──日本央行、歐洲央行、英倫銀行、加拿大央行和瑞士央行聯手，運用貨幣互換額度確保全球的美元供應。

聯儲局議息聲明表示，會維持利率於貼近零水平，直至有信心經濟可抵禦近期的事件及走向最高就業和物價穩定的目標，當局並準備好運用所有政策工具支持家庭和企業信貸。

主席鮑威爾透過電話進行簡報，指出疫情對生活和商業活動的影響意味美國第二季增長很可能疲弱，難以評估影響的持續時間，但認為歐洲和日本實施的負利率，不適合美國。聯儲局取消原定本周二至周三的議息會議，同時因應疫情帶來的不確定，取消公布原定本周會議出爐的最新季度經濟預測，可能待至六月份公布最新預測。

剛於上周六再次施壓的美國總統特朗普，對聯儲局落重手表示歡迎。而隨着美息重返零水平，有分析認為當局需要擴大買債範圍，至政府擔保證券以外的證券。

除聯儲局外，新西蘭央行亦緊急劈息0.75厘，主要利率削至0.25厘，利率會維持此水平最少12個月，並預告若需要進一步刺激經濟，將破天荒推行量化寬鬆(QE)，大規模買入國債。

新西蘭央行原定本月廿五日的議息會議取消，而該行今次的政策委員會會議上，有財政部官員簡介政府的財政計劃。

南韓央行亦緊急減息0.5厘，主要利率降至0.75厘紀錄低位。該行議息聲明指，全球經濟放慢疑慮自二月會議以來加深，在高度不確定的情況下，會保持寬鬆貨幣政策，該行會降低為小型企業提供的貸款措施利率，並擴公開市場操作所買入的債券類型，增市場流動性。

日本央行亦召開緊急會議，將買入交易所買賣基金(ETF)的年度目標提高一倍至12萬億日圓，房地產信託基金的年度購買目標亦會增一倍至1,800億日圓。該行將持有的企業債目標，由3.2萬億日圓上調至4.2萬億日圓，商業票據目標亦由2.2萬億日圓上調至3.2萬億日圓。該行並推出新的貸款計劃，容許商業銀行向央行借入一年期免息資金，繼而向受疫情影響的企業提供貸款。

惟日本央行維持短期利率負0.1厘，以及十年期國債孳息目標於約零水平。該行稱，有需要時會毫不猶豫加碼放水。

澳洲央行亦勢走向QE，該行表示已準備好買入國債，並將於周四公布進一步行動，以支持經濟。為確保信貸市場順利運作，澳洲央行還表示會提供更多及時間更長的回購操作。菲律賓央行則預告本周四會議考慮減息0.5厘，而菲律賓證交所由今日起暫停交易。

惟安本標準亞洲和澳洲企債業務主管盧卡謝夫斯基指，貨幣政策非萬靈丹，減息無助促使消費者填滿客機或餐廳的座位，市場正渴望疫症受控的信號及進取的財策。

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