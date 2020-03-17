李秀恒：市況惡化　危中覓新機

新年甫過，新冠肺炎疫情持續擴散，鑑於全球出現疫情的國家及確診人數持續增加，世界生組織將疫情對全球構成的風險級別，由「高」上調至「非常高」。

受到新冠肺炎疫情影響，環球市場悲觀情緒亦急速上升，有分析師還預計，今年全球經濟增長恐比2008年金融海嘯更差。不過，凡事都是危中有機，若樂觀看，疫情終會有結束的一天，作為精明的投資者或企業家，就要在別人陷入驚恐之時提前發現商機，預先作出部署。

舉例來說，十七年前爆發的沙士，雖對中國實體經濟造成嚴重打擊，但也催生網上經濟之後逾十年的發展，如京東商城在沙士疫情後成立，如今也成為內地一大電商平台。

而今，新冠肺炎疫情對經濟和民眾生活的影響與沙士相似，惟近年5G、大數據、區塊鏈，以及AI技術等新產業發展速度，令傳統產業數字化、網絡化和機械化更便捷。預計疫情過後，可能會出現新一輪傳統行業向數字經濟轉型的情況。

以飲食業為例，隔離措施下，餐飲實體店門可羅雀，但外賣送餐服務需求暴增。美團外賣順勢推出的「無接觸配送」服務(將外賣放在家、小區門口或智能取餐櫃中)大受歡迎，亦為隔離政策和醫護人員用餐提供支援。在一些被嚴密隔離的社區，還出現使用無人機送食物和生活用品的情況，這或許會進一步加快無人機送餐技術的發展。

在火神山醫院，通過5G網絡連接的智能醫療機械人承擔為確診患者送藥和量度體溫的工作，減少醫護人員感染的機會。可以預計，在疫情過後，遠程醫療、AI技術及專門領域的機械人行業亦會迎來新一輪發展機會。

此外，許多省份實施嚴格的隔離和監控措施，大數據、區塊鏈技術都被應用在追查感染鏈及患者行蹤方面，料這些技術未來發展會更蓬勃。

同時，受嚴格監控省份的員工無法回到如深圳和上海等一線城市，間接促使近年在許多國家流行的居家辦公、共用員工等工作模式被內地企業採用，許多公司亦為求盡早復工，正忙於建立網上辦公系統和文件分享網絡。若這樣的工作模式在疫情過後延續，不但會改變國內人力資源供給的情況，亦會令許多傳統企業向數字化和雲端化轉型。

福禍相依，「危」與「機」亦如同一杖硬幣的兩面，就像在沙士後出現的電商帝國一樣，新興的商業帝國亦可能在疫情下醞釀，靜待橫空出世的時機。

李秀恒

香港經貿商會會長

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