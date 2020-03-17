紐約期金收跌2%　創去年12月新低

國際金價周一(16日)受壓，紐約期金收報每安士1,486.5美元，跌30.2美元或2%，創自去年12月以來收市新低，並已經連跌5個交易日。

BMO Capital Markets歐洲外匯策略主管Stephen Gallo表示，過去一周留意到實體現金的需求上升，支持美元表現但不利金價，而這個趨勢似乎在本周初持續下去。

美匯指數周一報98.04，跌0.71%。

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