白宮經濟顧問：美國已經準備好採取一切措施

美國白宮首席經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)表示，美國將面臨非常嚴峻的經濟挑戰，政府仍有4,000億美元的財政行動可以用來支持經濟，其中相信薪俸稅減免是「非常有力的武器」，強調美國已經準備好採取一切措施。

他指出，美國總統特朗普希望盡快實施薪俸稅減免，相關談判仍在繼續。

另外，對於聯儲局周日突減息1厘，庫德洛指對於該局的行動感到非常高興。

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