紐約期油收挫近10%　創4年新低！

產油國「石油大戰」未完，加上市場憂慮全球經濟大蕭條，國際油價周一(16日)大幅受壓。紐約期油收報每桶28.7美元，跌3.03美元或9.6%，創自2016年2月以來收市新低。

布蘭特期油收報每桶30.05美元，跌3.8美元或11.23%。

外國傳媒報道，沙特阿拉伯最大國家石油公司沙特阿美表示，對於油價每桶30美元非常滿意，雖然油價較低，但仍將受益於額外的原油供應。

另據外媒早前報道，另一產油大國俄羅斯亦正積極增產應市。俄羅斯天然氣工業石油公司行政總裁上周表示，將於4月1日起提高產量，指公司能夠在1個月內，將每日產量提升4萬至5萬桶，並強調沒有將石油出口到歐洲的限制。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626