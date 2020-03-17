紐約期油收挫近10% 創4年新低！
2020年03月17日 03:23
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(Getty Images圖片)
產油國「石油大戰」未完，加上市場憂慮全球經濟大蕭條，國際油價周一(16日)大幅受壓。紐約期油收報每桶28.7美元，跌3.03美元或9.6%，創自2016年2月以來收市新低。
布蘭特期油收報每桶30.05美元，跌3.8美元或11.23%。
外國傳媒報道，沙特阿拉伯最大國家石油公司沙特阿美表示，對於油價每桶30美元非常滿意，雖然油價較低，但仍將受益於額外的原油供應。
另據外媒早前報道，另一產油大國俄羅斯亦正積極增產應市。俄羅斯天然氣工業石油公司行政總裁上周表示，將於4月1日起提高產量，指公司能夠在1個月內，將每日產量提升4萬至5萬桶，並強調沒有將石油出口到歐洲的限制。
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