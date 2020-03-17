港股ADR收挫746點　騰訊跌穿330元關

美股遭遇1987年以來最大單日跌幅，拖累港股ADR指數全日受壓，按比例計算，收報22,317點，跌746點或3.34%。

大型藍籌偏軟，滙豐控股收報43.71元，較港收市跌0.09元；騰訊控股收報326.68元，較港收市跌15.12元。

內銀股向下，建設銀行收報5.94元，較港收市跌0.25元；工商銀行收報4.91元，較港收市跌0.19元。

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