中國1月增持美債87億美元　9個月來首錄增幅

美國財政部最新數據顯示，於1月份，中國所持美國國債增加87億美元，為2019年6月份以來首次增加，至總額約1.08萬億美元。

期內，日本1月所持美債增加5,680億美元，至總額約1.21萬億美元。中、日兩國所持美債規模超過了英國、巴西和愛爾蘭的總和，其中，英國所持美債創歷史最高位，至總額約3,722億美元。

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