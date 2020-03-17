京東傳正籌備在港第二上市　料最快明年掛牌

外媒引述消息指，中國電商平台京東(JD)已經聘用美國銀行和瑞銀，以籌備在香港進行第二上市，相信最快明年中進行。

目前在美國上市的京東市值為531億美元，自新冠肺炎爆發以來，該股已經由近期高位回落逾20%。京東股價周一收報35.24美元，跌11.26%。

去年11月，同業阿里巴巴亦選擇到香港進行第二上市，集資約129億美元。除了京東之外，其他在美上市的中概股據報亦正籌備到香港第二上市，包括內地旅遊平台攜程(Ctrip)、互聯網企業網易(NetEase)和百度(Baidu)等。

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