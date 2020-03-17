新股專輯：建中建設超額58倍 奇士達1.38元定價
2020年03月17日 06:59
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建築服務提供商建中建設(00589)公布招股結果，公開發售部分錄得約58倍超額認購，以招股價範圍上限每股1.65港元定價，集資淨額約2.028億元。認購1手(2,000股)的中籤率60%，最少申請10手才穩獲1手。
智能互動式娛樂產品供應商奇士達控股(06918)公開發售部分錄得19.4倍超額認購，以每股1.38元定價，集資淨額8,120萬元。認購1手(2,000股)的中籤率50.01%，最少申請5手才穩獲1手。
兩隻新股將於周三(18日)在主板掛牌。
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