海升果汁發盈利警告
2020年03月17日 07:05
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中國海升果汁(00359)公布，根據董事會對目前可得資料的初步審閱，預期集團截至2019年底止年度錄淨虧損將不少於1億元人民幣(下同)，而2018年度則錄得純利約7,970萬元。有關預期虧損主要歸因拓展鮮果的銷售渠道導致銷售及分銷開支的增加；及中美貿易摩擦及上年度美國客戶基於加徵關稅的預期增大採購量的影響，導致銷售量相比去年下降。
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