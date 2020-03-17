三一國際指營運維持正常 未悉股價下跌原因
2020年03月17日 07:09
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三一國際(00631)公布，董事會注意到周一(16日)公司股份之價格下跌。公司謹此向股東及有意投資者提供最新消息，於公告日期，集團營運維持正常。董事會亦確認，並不明確股份價格下跌的原因，或任何屬於或可能屬於價格敏感性質，而需根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部披露的內幕消息。
該股周一收市報4.13港元，下跌10.9%。
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