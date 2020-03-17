【專家點評】古勝：5個數據預示建行難再維持高息？

美國聯儲局又再突然減息，呢種所謂嘅Suprise有驚冇喜，反而畀人大禍臨頭慌亂出招的感覺。港股尋日跌咗差唔多1千點，收報23,063點，唔少藍籌股都瀉到好似股仔咁，最慘係上周五(13日)高追咗的缸邊友，轉眼之間又變咗蟹貨。散戶喺冧市中撈底，最好都係買實貨，切忌過度使用槓桿，唔好搞到自己心血少。

咁就要睇睇尋日啱啱出爐嘅2月份數據，中國國家統計局公布，內地2月城鎮調查失業率升至6.2%；1至2月份社會消費品零售總額按年挫20.5%；工業增加值按年挫13.5%；城鎮固定資產投資按年跌24.5%；連向來作為經濟動力的房地產開發投資，亦都大降16.3%。5個重要經濟數據，個個都跌得咁甘，反映內地經濟的確唔多好，各行各業都面對收縮，建行隨時要背負國家任務，到時出錢又出力，能否再派高息真係成疑。

再睇走勢，建行去年底至今年初營造雙頂向下，股價跌至5.8元水平才回升，近日又見買圓頂向下，頸線位5.8元不宜有失，建議暫時觀望再作決定，唔好為未必存在的高息而蝕價...

東網財經專欄作者 古勝

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