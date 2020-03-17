康希諾曾飆23% 其新冠病毒疫苗遞臨床試驗預審評申請

該公司公布，與軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所(聯合開發方)正在聯合開發重組新型冠狀病毒疫苗(腺病毒載體)(Ad5-nCoV)，該疫苗採用基因工程方法構建，以複製缺陷型人5型腺病毒為載體，可表達新型冠狀病毒S抗原，擬用於預防新型冠狀病毒感染引起的疾病。

聯合開發方已向監管機構提出了Ad5-nCoV的新藥臨床試驗預審評申請，目前正在按照要求滾動提交後續技術資料。聯合開發方已經開始了臨床試驗的準備工作和受試者預招募工作。

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