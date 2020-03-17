【專家視野】林嘉麒：經濟極速冷卻　撈貨未係時候

錢是萬能嗎？答案大家都知，「錢不是萬能，但無錢萬萬不能」。面對疫情，環球央行只可以繼續放水，美國聯儲局周一在亞太區開市前宣布減息1厘，降到0至0.25厘之間，重返零息時代，同時推7,000億美元量化寬鬆措施。不過，再減息有用嗎？股市繼續跌啊！

減息是為了提供流動性，正如聯儲局所說，新冠肺炎影響短期經濟活動，構成經濟前景風險，減息是實現就業及物價穩定目標。減息是利好經濟動作，但經濟好與壞，也要看有沒有經濟活動才行。

現況是美國經濟活動正一步步暫停，該國私人消費佔全國生產總值接近七成，是已發展國家內最高。美國私人消費除了買車買樓外，涉及範圍廣泛。首先說旅行住宿，美國自行封關已令旅遊業大受影響。有別於香港依靠內地，美國本地旅行住宿佔消費有一定比例，在避免旅遊下，飛機、火車及旅館需求大減，截至2月底，美國旅館的住房率已下滑至64.1%。

其次是文化產業活動，美國除了NBA暫停外，荷里活電影暫停拍攝、電影票房、百老匯門票銷售也大受影響。在3月第一個周末，美國前十大賣座電影的票房較一年前銳減53%。

美國民眾的信心指數已降至十周以來的低點，而採購氛圍亦轉淡，只是略高於2007至2009年經濟衰退期間水平。疫情持續，美國居民日常生活受影響，被迫減少消費，就算市場有幾大流動性都無用，名副其實有錢無地方使。

內地政策似乎有對症下藥，除了降準外，發改委等23個部門於上周五聯合推出《關於促進消費擴容提質加快形成強大國內市場的實施意見》，提出從市場供給、消費升級、消費網絡、消費生態、消費能力、消費環境等六個方面促進消費擴容提質。政策是利好未來消費，惟資金流走嚴重，A股周一同樣捱沽。

美國總統特朗普亦有六招，但都是向疫情下藥，疫情未改，推消費是無用武之地。相比之下，內地部分地區疫情或開始受控。疫情穩了，就要穩收入，增強消費能力，至於多樣化的消費刺激，是各國未來要做的事。救市，要救經濟；救經濟，要穩消費；穩消費，要穩定收入，更要守住健康。對於大市日後回升，全屬必要的因素。內地情況較理想，各面逐漸改善。

至於恒指，上周五確實自低位大幅反彈，惟說見底言之尚早，因為要穩住美國疫情，相信還有一段時間。除了公用股外，長線投資部署不用心急買貨，還有一段時間慢慢買。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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