國藥科技購50噸熔噴布下月到港 料可製逾六千萬個口罩
2020年03月17日 07:37
東網電視更多新聞短片
國藥科技(08156)公布，於3月16日公司已確認向一家位於行業領先地位的紡熔非織造布製造商購進50噸用於製造口罩的核心原材料—熔噴布，預計將於4月中旬陸續運抵香港，料可生產6,000萬個以上的口罩。
公司成功採購的50噸熔噴布為SSMMS 熔複合非織造布及細菌過濾效果(BFE)高於95%，數量和質量均有保證。此採購訂單的成功簽訂，短期內為集團提供大量的原材料戰略物資儲備，為口罩的穩定生產增加強大的信心，亦加強集團口罩生產線的運營延續性。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！