國藥科技購50噸熔噴布下月到港　料可製逾六千萬個口罩

公司成功採購的50噸熔噴布為SSMMS 熔複合非織造布及細菌過濾效果(BFE)高於95%，數量和質量均有保證。此採購訂單的成功簽訂，短期內為集團提供大量的原材料戰略物資儲備，為口罩的穩定生產增加強大的信心，亦加強集團口罩生產線的運營延續性。

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