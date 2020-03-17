【市前重點睇】美股急瀉12% 布油跌穿30美元
2020年03月17日 07:42
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美匯指數報98.06；離岸人民幣(CNH)曾升至7.0086；港匯企7.76；美元兌日圓回落至106.35；歐元報1.1159；英鎊見1.2267。金價跌穿1,500美元後回升至1,517美元。布油弱見29.45美元；紐油跌至28.63美元。道指期貨升逾200點。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指瀉逾700點。日本日經225指數期貨下跌2.5%。
●道指收報20,188點，跌2,997點或12.93%；標指收報2,386點，跌324點或11.98%。道指及標指均創自1987年10月19日「黑色星期一」股災以來最大單日跌幅。納指收報6,904點，跌970點或12.32%，創有史以來最大單日跌幅。https://bit.ly/33lhGfU
●【全球救市】
-出手了！IMF：準備好1萬億美元抗疫救經濟。
-美國聯儲局周一(16日)將進行額外隔夜回購操作，最多5,000億美元，最低競標利率為0.1%，即變相向銀行體系「泵水」5,000億美元。https://bit.ly/2TTljXh
-美國白宮首席經濟顧問庫德洛稱，政府仍有4,000億美元的財政行動可用來支持經濟，相信薪俸稅減免是「非常有力的武器」。
-南韓央行緊急減息0.5厘，基準利率降至0.75厘，3月17日起生效。
-中東及越南相繼大幅減息。https://bit.ly/2TVMD77
-銀行獲釋放5千億元信貸額度，香港金管局：必要時可加大。
●美國10年期國債孳息率跌24.21點子，報0.7182厘。
●紐約期金收報每安士1,486.5美元，跌30.2美元或2%，創自去年12月以來收市新低，並已連跌5個交易日。https://bit.ly/38YzrCK
●紐約期油收報每桶28.7美元，跌3.03美元或9.6%，創自2016年2月以來收市新低。布蘭特期油收報每桶30.05美元，跌3.8美元或11.23%。https://bit.ly/3d2R0ow
●英國富時100指數收報5,151點，跌215點或4.01%；法國CAC指數收報3,881點，跌236點或5.75%；德國DAX指數收報8,742點，跌489點或5.31%。
●港股ADR指數全日受壓，按比例計算，收報22,317點，跌746點或3.34%。
●即月恒生指數夜期收報22,267點，跌457點，低水797點，成交57,537張，盤中最低見21,588點。
●外媒引述消息指，中國電商平台京東(JD)已聘用美國銀行及瑞銀，以籌備在香港進行第二上市，相信最快明年中進行。
●中國1月增持美債87億美元，9個月來首錄增幅。https://bit.ly/2vpPuf9
●【真停市】菲律賓股市3月17日起暫停交易。
●曾涉僭建醜聞，鄭若驊屯門獨立屋租值跌近3%。https://bit.ly/2TUZy9z
●國泰港龍月蝕逾20億料續惡化。https://bit.ly/2ITT7NH
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