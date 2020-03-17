【市前重點睇】美股急瀉12%　布油跌穿30美元

美匯指數報98.06；離岸人民幣(CNH)曾升至7.0086；港匯企7.76；美元兌日圓回落至106.35；歐元報1.1159；英鎊見1.2267。金價跌穿1,500美元後回升至1,517美元。布油弱見29.45美元；紐油跌至28.63美元。道指期貨升逾200點。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指瀉逾700點。日本日經225指數期貨下跌2.5%。

●【全球救市】

-出手了！IMF：準備好1萬億美元抗疫救經濟。

-美國白宮首席經濟顧問庫德洛稱，政府仍有4,000億美元的財政行動可用來支持經濟，相信薪俸稅減免是「非常有力的武器」。

-南韓央行緊急減息0.5厘，基準利率降至0.75厘，3月17日起生效。

-銀行獲釋放5千億元信貸額度，香港金管局：必要時可加大。

●美國10年期國債孳息率跌24.21點子，報0.7182厘。

●英國富時100指數收報5,151點，跌215點或4.01%；法國CAC指數收報3,881點，跌236點或5.75%；德國DAX指數收報8,742點，跌489點或5.31%。

●港股ADR指數全日受壓，按比例計算，收報22,317點，跌746點或3.34%。

●即月恒生指數夜期收報22,267點，跌457點，低水797點，成交57,537張，盤中最低見21,588點。

●外媒引述消息指，中國電商平台京東(JD)已聘用美國銀行及瑞銀，以籌備在香港進行第二上市，相信最快明年中進行。

●【真停市】菲律賓股市3月17日起暫停交易。

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