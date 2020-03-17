【股民熱話】知唔知內地經濟有幾差？香港仲有一招應對…

新冠肺炎疫情正在全球大流行，中國首季經濟遇冷，如今更要面對全球需求轉弱，今年經濟發展的道路將會變得更加艱難，相信當局不會再堅持經濟增長「保六」，但求能控制失業率升勢，保持社會穩定，已算萬幸。

點解咁講，先睇睇內地剛公布的三大經濟數據！社會消費品零售總額按年大跌20.5%；工業增加值按年大跌13.5%；固定資產投資按年急跌24.5%，三者均遠遜市場預期。過去，固定投資、工業生產及社會消費一直係內地經濟增長的三大動力，可如今全部都失速，情況有多糟糕，可以預見。

今年2月，內地城鎮調查失業率為6.2%，較前值5.2%有所上升。老實講，內地14億人口日日等開飯，可見內地當局未來首要的工作，不是要追求甚麼增長目標，而是善用資源緩解民困，救助企業，以免失業率持續上升，為社會不穩播下種子。

事實上，若然今次疫情在歐、美等地區傳播的時間時較預期長，負面影響帶到下半年，則內地今年的外部需求將會遠遜預期，固投和工業生產表現都難見好大的復甦力度。至於社會消費品零售，屬內部需求的範疇，冇錯係可以透過更積極的財政政策來支持，但隨着居民的收入減少，而樓市需求不振但樓價不跌，居住成本佔生活開支的比重隨着收入減少而上升，相信內部需求表現亦難以太樂觀。

對於香港人而言，內地經濟差，意味內地人來港消費和投資的需求都會下降，香港經濟要靠管理好香港的內部需求來支持。是福不是禍，去年6月中以來的社會動盪，香港旅遊零售「速凍」，令半年計的經濟數據比較基數降低了，而亦因為呢個原因，今個新春前後內地旅客絕迹香江，大大減少疫情傳播的風險，否則如此密集遇上如此嚴峻的疫情，對經濟的打擊難以想見。

無論如何，未來可以預見的場面是，市場並不缺流動性，缺的是信心與需求。要扭轉乾坤，當有策略。眼前香港內部最實際而有力的需求，依然是樓市，港府可把握時機出招撤辣，配合市場情況有力穩定經濟，就要拭目以待。但要謹記，呢一僅餘的招數，喺信心尚未到崩潰的時候，仍然有望可起一定的撬動作用；但等到經濟大蕭條，信心崩潰的時候才做，只怕神仙都難救！

東網財經專欄作者 帥哥

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