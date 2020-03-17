新冠肺炎：特朗普指疫情將令美國陷入經濟衰退

新冠肺炎疫情蔓延全球，其中美國僅餘西維珍尼亞州仍未失守。總統特朗普警告疫情可能持續到8月，甚至更久，並將導致美國陷入經濟衰退。

美股近日大幅受挫，陷入恐慌性拋售。特朗普形容疫情為「看不見的敵人，出現的問題是一個月前根本沒有人料到。現在看到各種諸如此類的問題，問題很嚴重，真的很嚴重。」

，並改口稱疫情或令美國陷入衰退，強調現時考慮是應對疫情。

不過，他預期，疫情一旦完結，國內經濟將強勁反彈，並說：「希望那一天趕快來到，我們會回到原來的狀態。」 但承認：「情況很糟，很嚴重；希望我們會是最好的情況，而不是最壞的情況。」

當被問及疫情會持續至何時，特朗普稱有人估計7至8月，他指現階段還未想在全國範圍實施隔離措施，但某些地區及熱點可以考慮，強調現仍未是實施有關政策的時候。

另外，特朗普發布最新抗疫指引，建議國民應避免外遊，避免在酒吧、餐廳及美食廣場吃喝，盡可能留在家中上課，應避免10人以上聚會等。他提到美國將擊敗新冠病毒，然後有一個盛大慶祝活動，並稱：「通過數周集中行動，我們可扭轉局面，而且很快，我們已取得很大進展。」

過敏與感染疾病中心主管福奇(Anthony Fauci)指，積極應對疫情重要，而新指引有效期為15天。

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