【專家點評】油價下降減成本 速遞業獲益
2020年03月17日 08:30
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(Getty Images圖片)
根據交通運輸部數據顯示，2020年1月，全國民航旅客運輸量、貨郵運輸量分別同比下跌5.3%及9.8%。春節過後二十五天(1月15至2月18日)，全國民航發送旅客達到1,034萬人次，僅為去年同期的22.05%。截至三月八日，全國民航累計發送旅客45.45萬人次，同比減少73.05%。因此，假設於2020年1至6月的六個月，三大航營業收入分別同比下降5%、75%、65%、50%、20%及5%。2019年上半年，中國國航(00763)、東方航空(00670)、南方航空(01055)三大航實現營收分別爲653.13億、587.84億及729.39億元人民幣，營業成本佔營業收入比重分別為83.87%、88.84%及88.35%。根據油料成本以及航空油料成本佔比數據，同時考慮到國內外疫情影響，航空公司業績下滑，營收縮減，假設2020年一至二月油價維持基準情景，三至六月油價若下降1%、10%及30%，對油價下跌降低航空公營業成本及提升毛利率幅度進行了測算。根據初步測算結果，三至六月期間若油價每下降1%，將為國航、東航及南航2020年上半年節省營業成本0.76億元人民幣、0.72億元人民幣及0.94億元人民幣，提升毛利率幅度分別為1.14%、1.73%及1.74%。
油價下跌降低速遞企業的經營成本，加上疫情期間需求向好，利好速遞板塊。2018年順豐控股(002352.SZ)、韵達股份(002120.SZ)、圓通速遞(600233.SH)、申通速遞(002468.SZ)運輸成本分別為95.11、58.21、53.25及29.65億元人民幣，平均單票運輸成本分別爲2.46、0.83、0.80及0.58元人民幣。根據全國道路貨物運輸價格指數統計，油耗佔道路運輸成本比重為26%，因此假設速遞公司燃油成本佔運輸成本比重為25%。2019年三至六月，順豐、韵達、圓通速遞、申通速遞分別實現了速遞業務量分別爲13.96、33.32、28.49及22.50億元人民幣，考慮到疫情期間內地公眾通過網絡購買生活物質將持續保持高頻態勢，支撐速遞業務量需求穩中有升，速遞復工基本完成，因此假設2020年3至6月順豐速遞業務量同比增長35%，通達系速遞業務量按年增長25%。
根據2018年運輸成本佔比，2019年速遞業務數據、2020年預計業務量增速，及假設2020年一至二月油價維持基準情，三至六月油價平均降幅為1%、10%及30%，對油價下跌降低速遞公司營運成本幅度進行測算。根據初步測算結果，三至六月若油價每下降1%，將為順豐、韵達、圓通及申通2020年上半年節省營業成本分別爲1158.2、867.7、711.4及407.8萬元人民幣，佔2019年上半年淨利潤比重分別0.38%、0.68%、0.82%及0.49%。
我們認為油價下跌將降低速遞企業運輸成本，利好整個速遞板塊，降低航空公業務成本，緩解航空公司營運壓力。我們建議重點關注行業龍頭順豐控股(002352.SZ)、韵達股份(002120.SZ)、申通速遞(002468.SZ)，以及估值處於底部區間的航空板塊。
中國銀河國際證券
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