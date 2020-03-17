【專家點評】油價下降減成本　速遞業獲益

根據2018年運輸成本佔比，2019年速遞業務數據、2020年預計業務量增速，及假設2020年一至二月油價維持基準情，三至六月油價平均降幅為1%、10%及30%，對油價下跌降低速遞公司營運成本幅度進行測算。根據初步測算結果，三至六月若油價每下降1%，將為順豐、韵達、圓通及申通2020年上半年節省營業成本分別爲1158.2、867.7、711.4及407.8萬元人民幣，佔2019年上半年淨利潤比重分別0.38%、0.68%、0.82%及0.49%。

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