【環球股災】日韓股瀉3%至4% 澳股靠穩

美國聯儲局突劈息共1.5厘，加上多國央行「放水」仍未緩解市場恐慌情緒，美股三大指數暴瀉12%至近13%收市，創1987年10月以來最大單日跌幅，道指收瀉近3,000點。亞洲主要股市包括日、韓股市跟瀉3%至4%，澳股暫穩升。

日本日經225指數低開275點或1.6%，報16,726點，已失守17,000點關，其後跌幅擴大至逾600點或3.6%，暫低見16,378點。

南韓央行周一(16日)緊急減息0.5厘，仍無助股市。南韓首爾綜合指數更大幅低開74點或4.3%，報1,640點，之後跌幅維持逾4%，至1,637點暫時低位。個股中，現代汽車瀉逾4%，集團2月在中國銷量按年銳減97%。

韓圜挫2%，創2010以來最低水平，一度跌至1,249.97兌每美元，每港元見159.649韓圜。

至於昨日急瀉的澳洲股市早段靠穩，最新仍升40點或0.8%，報5,098點。澳洲聯儲會議紀要指出，疫情增加對全球經濟的破壞，貨幣政策委員會準備好進一步放鬆政策，以支持經濟。

另外，菲律賓證交所公布，自3月17日起暫停交易，直至另行通知，主要是因應政府實施社區隔離措施。

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