【專家點評】陳蓓敏：港股大冧　呢隻基金可留意...

上周歐洲央行雖然維持息率不變，但卻公布新LTRO工具，涉及金額達1,200億歐元資產，至今年底。澳洲也放水，在公開市場投放約55億美元。全球央行繼續落藥灌水，卻治標不治本。美國也等待不及聯儲局會議，在周日已先行緊急減息1厘，將聯邦基金目標利率降至0-0.25%水平。為何不待常規會議操作，還是真的刻不容緩？投資者擔心利率降至零息或負利率後，美國經濟後局表現。

國內復產在即。李克強在國務院常務會議提到抓緊金融定向降準，額外加大降準力度。市場預期寬鬆流動性以助中、小、微企面對資金鏈困難。中國人行也在周五降準0.5至1個百分點，約向市場釋放5500億元人民幣長期資金。首季尚餘半個月份便過去，投資者不單擔心首季經濟表現，也擔心第二季度復甦速度，上證跌3.4%收2,789點。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。其客戶持有盈富基金)

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