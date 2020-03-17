港股反覆曾挫近400點 金融股受壓 ATM倒跌

港股表現反覆，恒生指數曾飆337點，惟升破23,400點即打回頭，並跌387點，低見22,676點，暫維持逾300點跌幅。國企指數跌250點，主板成交460億港元。

金融股繼續拖低大市，中國平安及建設銀行跌逾2%；工商銀行跌1.5%。友邦保險跌0.2%；滙豐控股升幅收窄至0.3%。

「ATM」三大科網股全線回落，騰訊跟隨大市上落，暫跌0.7%企339元水平。阿里巴巴跌穿發行價，曾挫2.4%，低見175元；美團點評跌3.1%。

【09:38】港股倒升 滙豐彈逾2% 騰訊重上350元

受期指急升帶動，港股低開後隨即倒升，恒生指數漲逾300點，高見23,401點。國企指數倒升70點，企9,300點水平，主板成交130億港元。

騰訊升逾2%重上350元；阿里巴巴升1.4%；美團點評升1.2%；小米集團升0.6%。

金融股反彈撐市，滙豐控股漲2.4%；友邦保險倒升1.3%；工、中、建三大內銀股倒升0.4%至0.7%；中國平安升0.4%。

昨日急挫的手機設備股亦反彈，舜宇光學飆6.6%；瑞聲科技升2.3%；中興通訊彈4.6%。

【09:20】滙豐彈近3% 內銀內險捱沽

美股道指期貨反彈逾600點，日本股市倒升，港股開市偏軟，恒生指數跌61點，報23,001點；國企指數低開36點，報9,190點。

中資金融股拖低大市，中國平安跌1.9%；工、中、建三大內銀股跌1.4%至1.9%，合共拖低恒指90點。

其他重磅藍籌個別發展，友邦保險跌1.2%；香港交易所跌0.2%；騰訊無起跌；中國移動升0.9%；滙豐控股反彈2.7%報45港元。

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