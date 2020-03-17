新冠肺炎：新西蘭推救市方案規模相當於GDP的4%

新西蘭宣布一項支出方案，以應對新冠肺炎對經濟的影響，其中包括增加對受益人的支付及對受影響企業的工資補貼。

財政部長Grant Robertson周二(17日)稱，推出121億紐西蘭元(約73億美元)的一籃子計劃重點在現金流及信心，佔當地生產總值的4%，為政府響應措施的第一階段，而5月份預算可能被重新設計為復甦預算。

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