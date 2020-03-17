A股快報：由升轉跌 酒及油股領挫

滬深三大指數跌幅擴大到1%至2%，滬綜指最新跌46點或1.6%，報2,742點；深成指大跌233點或2.2%，至10,019點；創業板指數則跌40點或2.1%，至1,870點。

板塊方面，釀酒及石油股齊挫逾3%，金融、煤炭及飛機製造股全線跌逾1%。

【09:26】A股快報：三大指數穩升 軍工及水泥股有支持

內地股市反彈，滬深三大指數升0.2%至1.5%。滬綜指高開7點或0.2%，報2,796點；深成指高開84點或0.8%，至10,337點；創業板指數高開30點或1.5%，至1,941點。

板塊方面，次新股領漲2.5%，飛機製造股升1.8%，水泥股升1.3%，煤炭股升0.9%，金融股升0.4%，地產股靠穩；而釀酒股領跌近0.8%。

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