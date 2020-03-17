【專家點評】歐宸銘：股債雙跌　市場擔心違約風波

新冠疫情蔓延情況令人擔憂，市場出現極度恐慌，日本、印尼、南非、挪威和瑞士的央行都會在本周議息，當中美國聯儲局更偷步於上周日宣布減息一厘，聯邦基金利率降至0至0.25厘，並啟動QE4，推出7,000億美元的大規模量化寬鬆措施。為了應對肺炎疫情，美國無所不用其極，惟市場似乎對聯儲局的減息行動並不看好，美股期貨仍然持續下跌，甚至再度觸發交易限制。

我們認為企業目前的股價走勢以及基本面逐步脫離其合理值，市場恐慌情緒遍地，美股港股動輒出現過千點上落。據過往經驗，市場出現大升大跌後，市場很快就會走回屬於自己的步調，惟目前情況有異，港股及美股止瀉無力，成一落千丈的格局。2008年出現金融海嘯的誘因是出現資金鏈斷裂，反觀目前銀行資本充足，借貸活動正常，惟肺炎疫情惡化所打擊的是實體經濟活動，包括消費信心和投資意欲等，料再多的貨幣刺激政策只會徒勞無功，甚至再度增添市場的恐怖情緒而已。在極端的市場情緒下，所有資產都會被無差別拋棄，我們認為各國政府若然能夠將矛頭直指疫情的話，至少市場有着口定心丸，將較亂石投藥如QE或減息的效果來得佳。

值得注意的是，歐洲目前疫情嚴峻，當中意大利確診人數高速地增長，政府為防疫情擴散實施封城，經濟前景再度受到打擊。意大利雖為歐洲第三大經濟體，但至今仍未由9年前的歐債危機中恢復，去年更因為預算赤字大幅超支問題久久未能與歐盟達成共識。近期新冠疫情的擴散，以及股市和油價的大跌，或使得部分國家的政府和企業出現償債困難，進而導致了流動性收緊和出現債務危機的風險，最壞的情況是再度出現違約風波。

海通國際證券財富管理投資策略經理 歐宸銘(作者為註冊持牌人士)

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