港股格局：曾永堅指中長線可買新經濟股

港股周二早間走勢反覆，恒指徘徊在23,000點附近。協同博勤金融集團行政總裁曾永堅表示，港股作為亞太區流動性最大的市場之一，受中美股市表現牽動。

近期美股的大幅波動由基金拆倉、應付贖回、高槓桿的倉盤所造成，港股難免受衝擊。至於恒指有不少成分股是中資股，故A股表現好壞同樣對港股有舉足輕重的影響。

他指港股未來走勢要視乎美股何時找到回穩點，當美股跌勢喘定，恒指或可在22,500點建立一個短期底部。不過，環球金融市場經歷這次大跌市和洗牌之後，相信短期仍會異常波動和反覆，投資者亦會為企業重新估值。

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