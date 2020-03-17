【專家點評】陳正犖：全球或需更多財政刺激政策

環球經濟在石油危機和其他因素的影響下，面臨下行風險，迫使各國央行出手拯救經濟。聯儲局周日再度採取緊急措施，將聯邦基金利率下限下調至零，並宣布了大規模的量化寬鬆計劃，承諾購買5,000億美元的美國國債和2,000億美元的抵押貸款證券。緊接其後，周一日本央行、新西蘭央行、南韓央行也各自宣布了寬鬆貨幣政策。

我們預期高息債券的違約率2020年將有所上升，且可能進一步增加。但是，令市場略感安慰的是，過去數年，許多公司已經趁低利率和低息差的環境用低融資成本發行了債券，現在市場的再融資風險處於較低水平。且金融危機後，全球很多銀行進行股權資本融資，大幅降低了因放貸下降而導致經濟衝擊的風險，因此，我們並不認為現在存在着像2008年那樣嚴重的信貸危機。

當前市場修正的速度和深度或許為長期投資者創造了機會，但是目前情況的發展非常快速，市場在恢復之前有可能經歷更慘重的衝擊。貨幣政策可以為市場提供一定流動性，但是其本身並不能提振經濟需求或者減少石油供應，全球政府或許需要釋放大規模的、有針對性的財政刺激政策。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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