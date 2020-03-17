【專家點評】百達資管：聯儲局下一步是「直升機撒錢」…

百達資產管理宏觀高級經濟師Steve Donze指出，繼兩次突發減息，估計美國聯儲局在不久的將來相信便要考慮一些之前從沒想過的措施，包括大規模量化寬鬆、孳息曲線調控、負利率以及「直升機撒錢」！

大規模的寬鬆政策是最具可能性，該行預計聯儲局有能力購買多達3萬億美元(約23.4萬億港元)的資產，相當於額外減息200點子。

該行還預計，聯儲局購買的資產類別，將由以往的美國國債同按揭抵押證券，伸延至企業債券和股票。

日式孳息曲線調控是另一個可能性。聯儲局可以無限量購買美債，以壓抑10年期債息不高於1%，變相把基準利率調低至零以下。

以上這三點以外，聯儲局便會置身一個從未到過的境地：直升機撒錢。聯儲局可以借鏡日本2019年的經驗，向每個美國家庭派發1,000美元的現金，並在限定時間內消費。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626