渣打下調內地2020年經濟增長預測至4%

渣打銀行發表研究報告，將內地2020年經濟增長預測由5.5%下調至4%，原因是內地經濟第一季嚴重下滑和全球衰退風險上升。該行預計，中國人民銀行將在第二季至第三季將存款準備金率再下調100個基點，而多邊基金利率又下調20個基點。該行亦下調了2020年末的 10年期國債收益率從2.8%升至2.45%。

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