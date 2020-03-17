【專家點評】大華繼顯：港股22519點不容有失

大華繼顯發表的研究報告指出，聯儲局突降低基礎利率至零水平，惟主席鮑威爾表示美國不太可能實施負利率政策，意味後市再使用利率政策的空間已明顯下降。同時內地公布今年首兩個月社會消費品零售總額按年大跌20.5%，充分反映疫情冰封零售市道的影響，亦彷彿為正在抗疫、且消費佔GDP比重高達七成的美國傳來間接預警，阻礙股市的風險胃納作出修復。

隨着俗稱恐慌指數的芝加哥VIX指數升至82.69的歷史新高，投資者漸意識到目前市場正面對前所未見的風險狀況。參考內地疫情由開始至確診頂峰約需3.5星期時間推算，美國疫情料至少待4月才有機會緩和。不過白宮經濟顧問庫德洛表示，若國會通過到年底前減免工資稅議案，美國可能向經濟注入8,000億美元或更多資金，配合總統特朗普對經濟衰退的預警，正為國會施加壓力以令財政政策及時出台。

就港股而言，無可否認目前估值已接近回落至近5年波動區間的低位，以至貼近2008年金融海嘯時的低水平，估值上大市於23,000點欠缺繼續大幅下行的理據。然而脆弱的投資氣氛影響入市意欲，加上市場對利淡消息的敏感度不減，故短期宜守上周低位22,519點，以防觸發另一波非理性沽壓。

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