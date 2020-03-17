發改委：內地3月用電量回升 首兩月固產投涉1853億人幣

國家發改委表示，今年首兩個月共審批核准固定資產投資項目19個，總投資1,853億元人民幣，主要集中在交通、高新技術等行業。

發用電量方面，首兩個月全國全社會用電量按年下降7.8%，踏入3月顯著回升。3月16日調度發電量達178億千瓦時，高於2月底的162億千瓦時，上升9.9%。

發改委新聞發言人孟瑋稱，中國規模以上工業企業復工率提高較快，除湖北等個別省份外，全國其他省復工率均已超過90%，其中浙江、江蘇、上海、山東、廣西、重慶等已接近100%。

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