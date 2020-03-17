【fb直播】美股暴瀉　直擊股民膽量？

隔晚環球又大冧市，當中美股道指瀉近3,000點，為1987年後最大跌幅；不過，港股周二(17日)開市僅跌61點，開報23,001點，之後走勢反覆，港股會下試到邊個水平？邊類股份會最早反彈？另外，又有冇股民心口掛個勇字吼平貨買？

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