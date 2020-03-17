港股格局：陳炳強指反彈契機在於...

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，美國聯儲局日前突然緊急減息1厘兼重啟量寬，不但未有刺激作用，隔晚美股更暴瀉近3,000點收市，創1987年來最大跌幅。主要由於今次跌市原因並非經濟運行失序，財政刺激方案效力不大，減息反而加劇市場的恐慌情緒，引發未來經濟前景不明朗的憂慮。

他指出，今次環球股市震盪與新冠肺炎疫情掛鈎，反彈的契機在於，歐美可再推出有效財政刺激方案，以及疫苗有新進展，屆時股市有望明顯回升。由於港股累跌已多，接近22,000點有機會出現超賣後的技術反彈，但仍難以肯定該水平為今次低位所在，且上方24,000點阻力頗大，建議投資者趁反彈減磅，待低位再買貨。

外圍震盪持續，投資者又應如何部署？陳認為，公用股、債券及黃金過往為避險資產，但今次亦跟隨環球股市回落。主要由於市場信心不足，出現恐慌性拋售，加上部分槓桿投資需要補倉，故暫時未見有邊個板塊可成為跌市避風港，建議減磅後揸現金等買貨！

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