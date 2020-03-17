韓圜再跌1.6% 瀉至逾十年低位
2020年03月17日 10:44
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新冠肺炎疫症在南韓擴散，韓圜兌每美元跌至1,245.50，按日再跌1.61%。韓圜兌每美元連跌3天，累跌近3%，跌破2016年2月底的1,245.13低位後，創2009年9月初以來逾10年新低。
日圓亦回軟，兌每美元為107.19，按日跌1.29%，每百日圓兌港元低見7.2524。
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