4月期金暫回穩　現報1495美元

4月黃金期貨價格周一(16日)失守每安士1,500美元大關後，今早亞洲時段回穩，現報1,495.6美元，升9.1美元或0.61%。

黃金周一裂口低開失守1,500美元，主要是交易員拋售美元以應對美國聯儲局突發減息1厘之舉動。由於對美國債券的需求上升，美元與美國國債收益率同步下跌，市場不願接受聯儲局的減息決定。

外電引述分析指出，投資者選擇採取行動鎖定利潤，「現金為王」，故就連一直相對強勢的黃金亦成為拋售套現的對象。此外，疫情未知何時受控，系統性風險不斷上升，經濟衝擊大，市場對各國大規模減息放水，預示經濟衰退風險大增，信心更加低迷，加上產油國不和令國際油價暴跌，打擊信用市場，亦是金價波動的原因。

短線金價反彈且看能否企穩1,530美元水平。若受阻回落，料會再下試1,500美元大關支持。不過，中長線而言，全球經濟衰退、各大央行開行印刷機印銀紙，將支持金價表現，後市仍有望再向1,700美元關進發。

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