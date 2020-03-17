【高盛推介】港股反覆 慎選購沽牛熊證
2020年03月17日 10:52
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高盛(亞洲)有限責任公司：美國總統特朗普稱，美國經濟可能正步入衰退，道指周一(16日)收市大幅下瀉近3,000點；港股周二(17日)低開61點後隨即倒升，恒生指數一度漲逾300點，高見23,401點。
市況波動，發行商需時補充牛熊證產品，現時市場上22,000點或以下收回價的牛證不足30隻，撇除高街貨證之後，選擇就更少了。投資者在買入之前亦要注意產品的買賣差價以及掛盤數量是否足夠，要小心選擇條款及發行商開價情況，可留意恒指牛(54547)。另外，貼價認購證亦選擇不多，現時可留意相對較貼價的恆指購21743，是低街貨的選擇；槓桿較高可留意恒指購(14796)。
恒指牛(54547)，收回價22,000點，行使價21,900點，換股比率20,000，槓桿比率15.3倍，收回價22,000點、低街貨。
恒指購(21743)，行使價26,300點，2020年6月29日到期，實際槓桿8.8倍，相對較貼價、低街貨。
恒指購(14796)，行使價27,100點，2020年6月29日到期，實際槓桿9.5倍，行使價23,000至27,300點之間、2個月期以上產品中槓桿最高、低街貨。
投資者如看淡恒指，現時亦缺乏貼價熊證，最貼價的恒指熊證收回價25,041點，距離恒指現貨超過2,000點差距，導致面值低於0.25元的產品選擇不多，可留意現時最貼價、少數面值低於0.25元的恒指熊(54528)，另外亦可留意今天新上市低街貨的恒指熊(54868)。
恒指熊(54528)，收回價25,041點，行使價25,141點，換股比率10,000，槓桿比率10.2倍，最貼價、少數面值低於0.25元。
恒指熊(54868)，收回價25,088點，行使價25,188點，換股比率10,000，槓桿比率9.6倍，今天新上市、低街貨。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2020年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資涉及風險，認股權證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。過往表現並不預示未來表現。
本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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