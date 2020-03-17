港股格局：溫天納建議投資者堅守「現金為王」

港股近期隨了受美股拖低，A股走勢向下亦有影響。資深投資銀行家溫天納表示，新冠肺炎疫情擴散超出此前大家的預料，投資者處恐慌狀態，令原本處於經濟恢復期的內地也受外圍震盪影響，畢竟現時全球多國要封關應對疫情，稱得上是史無前例的情況。

他續指，內地股市近期受壓，亦與今月復工率不如之前預期高有關，投資者亦憂慮萬一出現更多外地輸入的確診個案，會掀起新一波感染。

因此，他建議現時投資者持現金為主，未入市宜等一等，至於已有貨的，可考慮趁反彈減持。雖然港股早於歐美股市在2月已開始下調，現在有機會跌少於歐美股市，但是否值博大家還是要衝量一下風險。

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