港元拆息︰1個月升至1.43厘
2020年03月17日 11:17
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續升至1.19厘，呈三連升；1星期報1.26厘；與樓按相關的1個月仍升至1.43厘，連升三日；3個月回升至1.38厘。
17/3/2020
隔夜 1.19726厘
1星期 1.26155厘
2星期 1.36107厘
1個月 1.43893厘
2個月 1.38964厘
3個月 1.38750厘
6個月 1.40946厘
12個月 1.43464厘
16/3/2020
隔夜 1.13976厘
1星期 1.23036厘
2星期 1.23179厘
1個月 1.26786厘
2個月 1.22464厘
3個月 1.25786厘
6個月 1.30125厘
12個月 1.32250厘
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