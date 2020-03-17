港元拆息︰1個月升至1.43厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續升至1.19厘，呈三連升；1星期報1.26厘；與樓按相關的1個月仍升至1.43厘，連升三日；3個月回升至1.38厘。

17/3/2020

隔夜 1.19726厘

1星期 1.26155厘

2星期 1.36107厘

1個月 1.43893厘

2個月 1.38964厘

3個月 1.38750厘

6個月 1.40946厘

12個月 1.43464厘

16/3/2020

隔夜 1.13976厘

1星期 1.23036厘

2星期 1.23179厘

1個月 1.26786厘

2個月 1.22464厘

3個月 1.25786厘

6個月 1.30125厘

12個月 1.32250厘

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