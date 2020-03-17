新冠肺炎：菲交所爭取周四重開　擬減息0.5厘

因應政府實施社區隔離措施，菲律賓證交所今天(17日)起暫停交易，直至另行通知，為新冠肺炎疫情爆發後首個關閉金融市場的國家。據外電最新公布，菲交所已要求政府讓股市重開，目標為周四(19日)重開。

同時，菲律賓央行行長Benjamin Diokno稱，菲央行傾向在周四舉行的例會上宣布減息0.5厘。油價下跌有望進一步抑制通脹，仍有充足的貨幣寬鬆政策空間；又表示，今年經濟增長目標為6%仍然合理。

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