新股專輯：九尊數字互娛把握「宅經濟」機遇

他又提到，公司主營業務屬「宅經濟」，並不受疫情影響，料今年首兩月業務與市場估計一樣錄得增長。

他又指，工程業界一直面對請人困難，而公司透過合作的承建商聘請員工，較在市場上新招聘來得更好，而且關係良好，故勞力供應穩定。

他直言，政府是大客戶，具「出糧準」優勢，並有助提升公司競爭力。原材料價格方面，在項目開始前已簽訂合同，故價格浮動不大。

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