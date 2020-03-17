新股專輯：九尊數字互娛把握「宅經濟」機遇
2020年03月17日 11:38
東網電視更多新聞短片
九尊數字互娛非執行董事兼公司秘書徐穎德(右)、執行董事兼首席財務官梁俊華(左)
手機遊戲發行商九尊數字互娛(01961)定價較招股價下限低10%，其集資淨額亦縮減至約1億元。非執行董事兼公司秘書徐穎德表示，公司現金流健康，並處於零負債，並無資金壓力，集資是為了擴展業務，會因疫情審慎作投資及把握「宅經濟」機遇。
他又提到，公司主營業務屬「宅經濟」，並不受疫情影響，料今年首兩月業務與市場估計一樣錄得增長。
市傳手遊公司中手游(00302)入股，亦獲「商品大王」羅傑斯認購。徐指出，很高興羅傑斯以導師身份參與是次招股，而股東及投資者遍布各行各業，有助公司上市後國際化。
香港土木工程總承建商生興控股(01472)行政總裁歐俊榮表示，新冠肺炎疫情嚴重，但公司業務未受大影響。雖然從中國訂購的物料因交通限制而延遲到貨，但公司已調配工作，不影響工程進度。另外，公司旗下地盤並無停工。
他又指，工程業界一直面對請人困難，而公司透過合作的承建商聘請員工，較在市場上新招聘來得更好，而且關係良好，故勞力供應穩定。
他直言，政府是大客戶，具「出糧準」優勢，並有助提升公司競爭力。原材料價格方面，在項目開始前已簽訂合同，故價格浮動不大。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！