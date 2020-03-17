【瑞通推介】舜宇光學業績勝預期　追蹤購沽證

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國聯儲局緊急減息兼重啟量寬，依然未能穩定市場信心，加上美國總統特朗普稱美國經濟或步向衰退，道指隔晚收報20,188點，大挫2,997點或12.9%。

不過，道指期貨周二(17日)反彈約800點；恒指連跌四日，今早大玩過山車，早段曾升337點，至23,400點後乏力，再反覆跌近400點復升。

恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流入逾1.1億港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出335萬元，反映資金續看好港股將見技術反彈，而早前累積的淡倉並不急於套利。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價22,000至22,099點，而熊證街貨重貨區為收回價25,041至25,099點。

受累大市氣氛轉弱，將於明日(18日)公布去年業績的騰訊，近日股價跌勢加劇，昨收挫6.3%至341.8元；今早則回升逾2%，一度重上352元，其後跟隨大市轉跌，由即市高位倒跌逾4%，低見338元，下方留意之前兩日即市低位336元的支持力度。騰訊昨續獲北水支持，錄淨流入金額10.7億元。輪證資金流方面，昨有超過9,500萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾1,200萬元淨流出。

港交所表示今年準備就多項議題徵詢市場意見，包括將檢討海外公司來港上市制度。港交所昨以近全日低位228.6元收市，下挫4.0%，連跌四日；今早於230元附近爭持，其後轉跌，回至224元之下。昨分別有169萬和9萬元淨流入其好倉和淡倉。

舜宇光學科技公布截至去年底止全年收入378.48億元人民幣，按年增加46%；純利約40億元人民幣，按年升60%，勝預期。不過，由於市場憂慮公司今年業務前景，加上蘋果公司關閉大中華地區以外的數百家零售店至3月27日，手機設備股連日被洗倉。舜宇昨瀉12.8%收市，為表現最差藍籌；今早一度飆升逾11%，高見115.2元，其後由升轉跌，下試102元的水平。股份昨錄約2億元北水淨流出。輪證資金流方面，昨有916萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有55萬元淨流出。

美團點評昨險守80元關，收跌7.6%於82.2元；今早回穩，曾重上85元，其後倒跌，一度低見80元。昨有948萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有3萬元淨流出。

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