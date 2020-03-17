【專家點評】永明：未來數月股市或呈波段式下跌

美國聯儲局周一早上(16日)突然宣布減息1厘，將其聯邦基金利率區間下調到0至0.25厘，並推出7,000億美元量寬計劃，以幫助美國經濟抵禦新冠病毒疫情的衝擊。永明資產管理首席投資策略師雷志海指出，聯儲局此舉是要配合世界其他央行發布的協調行動聲明，並採取聯合行動。

聯儲局減息後，美國聯邦基金利率目標已重回2008年環球金融危機後的最低水平。 同時，主要央行利率已經接近或處於底部，幾乎沒有餘地大幅降息。

該行認為，新冠肺炎疫情未有放緩迹象，愈來愈多國家已採取嚴厲措施限制出遊和大型社交集會。這些措施已經並且可能進一步損害經濟活動，衰退風險驟增。央行推出的措施可以為信貸提供短期支持，但企業經營環境預料由差變到更差，一些債台高築的企業可能仍然失救而倒閉。

過去，該行曾警告殭屍企業(即難以償還貸款利息的公司)的情況日益嚴重以及它們如何對經濟和金融市場的健康構成威脅。這些企業倒閉或觸發資產價格進一步下跌。

該行重申，未來幾個月的市況波動，股市或會出現波段式下跌。投資者仍需保持謹慎部署，耐性等待機會。月供投資者，特別是投資期夠長的投資者，關鍵是要堅持到底，考慮趁機在市場低位時累積資產。

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