最後召集！TVC扣稅你要識

【特約報道】強積金可扣稅自願性供款(TVC)已推出近一年，唔少人都開個TVC帳戶，享受稅務扣減優惠，兼夾增大退休儲蓄呢。如果強積金計劃成員想於2019-2020課稅年度享有TVC扣稅，事不宜遲，立即開戶吧！要注意，受託人開戶同處理供款都需要一啲時間，大家記緊問清楚受託人，預留足夠時間呀！下面有關TVC嘅Q&A可以幫你了解更多有關TVC的特點同詳情，立刻睇吓！

●問：參加TVC有甚麼着數？

答：開立TVC帳戶，並存入供款，可在薪俸稅或個人入息課稅享稅務扣減優惠。稅務扣減上限為每年6萬元(上限為TVC 和合資格延期年金保費的合計上限)。

TVC 為自己累積額外退休儲備之餘，更有「方便、靈活、簡單」三大優點。計劃成員可直接向計劃作出TVC供款，而毋須經由僱主將供款轉交予強積金受託人。強積金受託人亦會每年向成員提供TVC供款概要，方便計劃成員填寫報稅表；成員可因應個人情況隨時增加、減少、停止或重新開始供款；以及帳戶結餘可隨時全數轉移至其他強積金計劃的TVC帳戶。

在提取方面，TVC與強制性供款一樣，須保存至65歲或符合法例訂明的特定情況才可提取，大家要留意。

●問：現時申請開戶可趕及2019-20課稅年度扣稅嗎？

答：在2019年4月1日至2020年3月31日期間所作出的TVC，可於2019-20課稅年度申報扣減，亦即尚餘約兩星期時間。

●問：我不懂投資，可以點揀基金？

答：如果你開立帳戶時沒有選擇基金，供款會按預設投資策略進行投資，分散投資於不同比重的環球股票和債券。當然，與其他強積金供款一樣，TVC亦可以投資於強積金計劃所提供的任何基金。

●問：新一份財政預算案全免2019/20課稅年度薪俸稅或個人入息課稅，為何要參與TVC？

答：TVC的稅務扣除額上限為每年6萬元，而可節省的稅款金額視乎個人收入、免稅額，以及合資格延期年金保費或TVC供款額等而定。以現時薪俸稅率最高17%計算，即每年最多可以節省10,200元稅款。

新一份財政預算案提出全免2019/20課稅年度薪俸稅或個人入息課稅，但設有兩萬元上限(注意仍需待立法會通過後才落實)，如果你預計在這一年度要繳交超過兩萬元的稅款，TVC仍然可以為你節省額外稅款。

時間是退休儲蓄的最佳朋友，愈早開始儲蓄和投資，愈早享有複息效應的好處。大家不妨善用TVC這個退休財務規劃工具，為安享晚年做好準備。

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