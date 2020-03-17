【理財個案】龔成：以股息抵按揭供款可行嗎？
2020年03月17日 12:00
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今天同大家分析一個理財個案。讀者來函查詢：本人一家三口，2015年把3房單位賣掉，換入一個2房單位，按揭貨款套現了100萬元，10年分期，月供9,200元。出面唔少人話樓市會大跌，會否終有一日變成負資產？手頭約有現金10萬左右，其他的錢在數年買入的股票：包括中國信達(01359)、復星國際(00656)、中海油(00883)及中華煤氣(00003)，應否更改投資組合？手頭持有按揭貸款套現的100萬元，可否用來增持中海油收息，作為支付每年供樓的開支。
先講物業方面，其實只要供得起，就不用怕負資產，因為就算樓價跌低過你的按揭，只要你正常供樓，絕大部分情況下，銀行都不會追差價的。惟發現你過於集中賺蝕數，這會帶給你不必要的心理壓力。
讀者當初的計劃，打算用中海油所派出的股息用於供樓，這個方向是可行的，但運作上有兩個問題。第一，中海油這股過往的股息雖然穩定，但其盈利來自賣油，國際油價的波動會影響其盈利，令派息波動。即是說，當我們尋找收息股時，其業務的穩定性很重要，業務不穩會引致盈利不穩，最終令派息不穩，而作為收息股，中海油並非首選。
第二個問題，就是不應依賴單一收息股，因如欲以股息作供樓，那股息就要穩定，而分散在數隻收息股，有助你減少風險。在上述組合中，中海油及煤氣可繼續持有，最好加多兩隻收息股，如港燈(02638)、工商銀行(01398)、香港電訊(06823)或房託等。
另外有關你的投資組合，中國信達業務本質較高風險，有保留，股價可以好波動，長線持有未必是好策略。至於復星，算是不過不失，但業務範疇多，分析不容易，股價變數大，乃是風險所在，故建議沽出一部分。煤氣是本人一直屬意的優質股，可長線持有。
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