「鱷王」對零利率感擔心　央行恐已無政策工具救市

美國聯儲局突然宣布減息至接近零水平，全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人、人稱「鱷王」的達利奧表示，對於零利率政策感到很擔心。

外媒引述達利奧表示，一直擔心當經濟不景氣到來時，會導致利率降至零，屈時會有很多未償還務債以及較大的財富和政治差距，就像1930年代時發生的狀況(當時經濟陷入大蕭條)。他指出，當利率跌至零水平即意味着幾乎所有資產類別都會下跌，因為利率再下降的積極影響已大幅減。同時，零利率亦意味着幾乎所有央行的利率刺激工具都將失效。

他又指，考慮到大多數投資者和企業持有以債務融資的資產，資產價格下跌，可能會對財務產生重大影響。

外媒報道，橋水沽空了價值150億美元(約1,170億港元)的歐洲與英國股票。

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